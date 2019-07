Polizei Bochum

POL-BO: Mädchen (12) angefahren: Autofahrerin soll sich bei der Polizei melden

Bochum (ots)

Ein zwölfjähriges Mädchen aus Bochum ist bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die Polizei sucht nach einer beteiligten Autofahrerin.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend, 18. Juli, auf der Straße Im Lottental in Bochum-Stiepel. Das Mädchen aus Bochum trat gegen 20.15 Uhr auf die Fahrbahn, wurde von einem vorbeifahrenden Auto erfasst. Daraufhin stoppte die Autofahrerin und fragte das Kind, ob alles in Ordnung sei. Als das Mädchen dies bejahte, setzte die Frau ihre Fahrt fort, ohne ihre Personalien zu hinterlegen. Die Zwölfjährige hat leichte Verletzungen davongetragen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie behandelt wurde.

Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats (VK) haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten die beteiligte Autofahrerin sowie mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 / 909 5206 zu melden.

