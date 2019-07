Polizei Bochum

POL-BO: Taxifahrer ausgeraubt und mit Taxi weitergefahren - bislang drei Fälle

Bottrop/Essen/Bochum/Gelsenkirchen (ots)

+++ Wir unterstützen mit dieser Meldung die Fahndung des PP Recklinghausen. Presseauskünfte werden vom PP Recklinghausen gegeben. +++

Seit vergangenem Sonntag (14.07.2019) wurden der Polizei drei Raubüberfälle vermutlich desselben Täters auf Taxifahrer gemeldet. Der Tatverdächtige stieg jeweils am Bahnhof (Essen, Gelsenkirchen und Bochum) ein und ließ sich in zwei Fällen nach Bottrop zum Bahnhof, in einem Fall nach Essen-Nord bringen. Am Ziel angekommen, zückte der Mann ein Messer und bedrohte die Fahrer damit. Er raubte Geld und Handy und forderte die Fahrer auf, das Taxi zu verlassen. Dann fuhr der Mann mit den Wagen weg, ließ sie kurze Zeit später stehen und flüchtete. In einem Fall verletzte der Täter einen Fahrer leicht an der Hand, als dieser sich wehren wollte.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: - etwa 40 Jahre alt - ca. 1,70 m groß - schlanke bis normale Statur - schwarze Haare - drei-Tage-Bart - schwarze Jeans - schwarze Jacke - blaues Hemd - sprach türkisch und gebrochen deutsch - ungepflegtes Erscheinungsbild

Hier die bisher bekannten Fälle: Ein Fahrgast, der in Essen am Hauptbahnhof in ein Taxi gestiegen ist, hat am Sonntag (14.07.) um 19.00 h den Taxifahrer in Bottrop an der Kraneburgstraße mit einem Messer bedroht. Der Täter forderte den 53-jährigen Fahrer aus Essen auf, ihm Bargeld und das Taxi zu geben. Mit dem Auto fuhr der Unbekannte einige hundert Meter. Dann ließ er den Wagen stehen und flüchtete zu Fuß.

Bei einer Fahrt am Dienstag (16.7.) vom Hauptbahnhof in Gelsenkirchen nach Essen hat vermutlich derselbe Mann einen Taxifahrer mit dem Messer bedroht. Der Tatverdächtige hat zwischen 17.30 h und etwa 18.00 h in dem Wagen gesessen und in Essen an der Ruhrglasstraße den Fahrer mit dem Messer bedroht. Als dieser sich wehren wollte und nach dem Messer griff, wurde er leicht verletzt. Der Täter flüchtete mit dem Taxi. Das Auto ließ er kurze Zeit später an der Arenbergstraße stehen.

Am Mittwoch (17.07.), gegen 19 Uhr, stieg der Tatverdächtige am Hauptbahnhof in Bochum in ein Taxi und ließ sich nach Bottrop fahren. In Höhe der Straße Lichtenhorst griff der Mann den 60-jährigen Taxifahrer aus Bochum von hinten an und hielt ihm ein Messer an den Hals. Der Täter forderte vom 60-Jährigen dessen Handy und Bargeld. Dann forderte er den Taxifahrer auf, das Taxi zu verlassen und flüchtete mit diesem. Der Taxifahrer blieb bei dem Angriff unverletzt. Bei der Fahndung wurde das Taxi auf der B224 in Fahrtrichtung Gladbeck, zwischen der Horster Straße und der Kösheide verlassen aufgefunden. Die weitere Suche nach dem Täter, auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, verlief ergebnislos.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

