Polizei Bochum

POL-BO: Straßenraub am Montagnachmittag - Zeugen gesucht!

Witten (ots)

Bereits am Montagnachmittag (15. Juli) ist ein älterer Mann (81) unweit der Wittener Beethovenstraße beraubt worden.

Der Senior hatte gegen 16.30 Uhr an einem Bankinstitut an der Theodor-Heuss-Straße Geld abgeholt. Am Platz der Gedächtniskirche wurde er gegen 17 Uhr von einem seriös bekleideten Mann mit südosteuropäischem Akzent angesprochen.

Mit immer festerem Druck eines spitzen Gegenstandes in die Körperseite des 81-Jährigen forderte der Räuber das Bargeld des Mannes aus dessen Portemonnaie.

Der sich wehrlos fühlende Wittener ließ die Entnahme der Geldscheine schließlich zu.

Der kriminelle Mann entfernte sich. Wer hat etwas beobachet?

Das Wittener Regionalkommissariat (KK 33) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 02327/963-8305 (0234/909-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

