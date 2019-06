Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Gefährlich: Auto fährt gegen ausgehobenen Gullydeckel - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sucht die Polizei Zeugen. Ein Auto fuhr gegen einen ausgehobenen Gullydeckel, der von Unbekannten mitten auf der Fahrbahn abgelegt worden ist. Zum Glück ist niemand verletzt worden.

Gegen 2.35 Uhr am 31. Mai war ein Autofahrer (18) auf der Gysenbergstraße in Richtung Sodinger Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 32 konnte der Heranwachsende einen auf der Fahrbahnmitte abgelegten Schachtdeckel nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit diesem.

Zum Glück ist niemand verletzt worden - an dem Wagen entstand Sachschaden.

Wer kann Angaben zu dieser gefährlichen "Aktion" machen?

Hinweise nimmt das Bochumer Verkehrskommissariat zur Bürozeit unter der Rufnummer 0234 909-5206 entgegen.

