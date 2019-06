Polizei Bochum

POL-BO: Einbrecher dringen in drei Geschäfte ein - Zeugen gesucht!

Witten (ots)

Nach drei Geschäftseinbrüchen auf der Meesmannstraße in Witten-Herbede ermittelt die Kriminalpolizei. Die Täter drangen über Oberlichter ein. Es werden Zeugen gesucht.

Alle drei Einbrüche ereigneten sich zwischen Sonntag, 2. Juni, 22.30 Uhr, und Montag, 3. Juni, 4 Uhr.

- Meesmannstraße 35: Hier drangen die Täter in ein Blumengeschäft ein und entwendeten Bargeld. - Meesmannstraße 46: Die Kriminellen verschafften sich Zugang zu einer Kanzlei. Sie durchsuchten alle Räume. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest. - Meesmannstraße 49: Die Einbrecher drangen in eine Imbissbude ein und durchsuchten die Räume. Sie entwendeten Bargeld.

Das KK 33 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 02302 / 209 8310 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

