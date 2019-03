Polizei Bochum

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raubdelikt in Wanne-Eickel. Ein 15-jähriger Recklinghäuser wurde zunächst von Unbekannten körperlich attackiert - letztlich wurde die Geldbörse geraubt.

Am Samstagabend (23. März), gegen 21 Uhr, befand sich der Jugendliche in Höhe eines Parkplatzes "Am Buschmannshof". Eine Personengruppe lief dem jungen Mann hinterher. Nachdem er eingeholt und festgehalten wurde, schlugen und traten die Unbekannten auf ihn ein. Aus der Hosentasche entwendeten die Täter seine Geldbörse und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Der 15-Jährige wurde durch den Übergriff leicht verletzt.

Vier aus der fünfköpfigen tatverdächtigen Personengruppe können wie folgt beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger: circa 160 cm groß, hat eine dickere Statur und trug einen weißen Pulli

2. Tatverdächtiger: zwischen 180 und 190 cm groß, dickere Statur, trug eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Hose mit einer khakifarbenen Kappe der Marke Nike

3. Tatverdächtiger: Zwischen 180 und 190 cm groß, dickere Statur, trug eine blaue Jeansjacke sowie eine schwarze Jogginghose der Marke Nike

4. Tatverdächtiger: Zwischen 180 und 190 cm groß, dickere Statur, trug eine blaue Jeans, eine dunkle Sweatshirt-Jacke der Marke Paris Saint-German, eine Adidas-Kappe sowie Nike-Airmax-Schuhe

Hinweise nimmt das Herner Regionalkommissariat 35 unter der Rufnummer 02323 950-8505 oder außerhalb der Geschäftszeit die Bochumer Kriminalwache unter 0234 909-4441 entgegen.

