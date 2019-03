Polizei Bochum

POL-BO: Witten/Wetter

Entwendeter Rollstuhl in Wengern entdeckt

Witten (ots)

Am zurückliegenden Wochenende wurde in vielen Medien über einen Rollstuhl berichtet, der am 22. März (Freitag), zwischen 6 und 7 Uhr, aus einer Garage an der Bottermannstraße in Witten entwendet worden ist.

Dieser motorisierte Krankenfahrstuhl, an dem sich ein Versicherungskennzeichen befindet, wurde am gestrigen 24. März, gegen 21.45 Uhr an der Schmiedestraße in Wetter-Wengern von einer Anwohnerin entdeckt und von der Polizei sichergestellt.

Die Ermittler aus dem Wittener Kriminalkommissariat (KK 33) bitten unter den Rufnummern 02302 / 209-8305 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache Bochum) weiterhin um Zeugenhinweise.

