Polizei Bochum

POL-BO: Witten

Drei Freundinnen rennen unvermittelt über die Fahrbahn - 12-Jährige von Pkw erfasst!

Witten (ots)

In den Nachmittagsstunden des gestrigen 24. März (Sonntag) wurden der Rettungsdienst und die Polizei zu einem Verkehrsunfall an der Eckardtstraße in Witten-Annen gerufen. Dabei zog sich ein Mädchen (12) eine Verletzung am Fuß zu.

Nach bisherigem Ermittlungsstand rannte die junge Wittenerin zusammen mit zwei Freundinnen (12/15) in Höhe der Hausnummer 97 unvermittelt über die Fahrbahn. Die beiden Zwölfjährigen sollen sich dabei an den Händen festgehalten haben.

Während die 15-Jährige den Gehweg auf der anderen Straßenseite noch wohlbehalten erreichen konnte, wurde die Zwölfjährige gegen 15.55 Uhr von einem Pkw erfasst, dessen Fahrer (31) in Richtung Holzkampstraße unterwegs war. Das dritte Mädchen konnte noch rechtzeitig stehenbleiben.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die verletzte Schülerin zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus.

