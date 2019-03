POL-BO: Hundertschaft tritt in die Pedale: 214 Radler bei Schwerpunktkontrolle überprüft

Polizei Bochum

Pünktlich zum Frühlingsbeginn hat der 2. Zug der 1. Bochumer Hundertschaft in dieser Woche Radfahrerinnen und Radfahrer in den Blick genommen. Zahlreiche Polizeibeamte kontrollierten am Mittwoch, 20. März, in Bochum und Herne insgesamt 214 Radler. Dabei stellten sie unter anderem ein gestohlen gemeldetes Rad sicher und nahmen eine Person fest. Viele Polizisten traten für die Aktion selbst in die Pedale.

Die uniformierten und zivilen Beamten der Hundertschaft fuhren mit ihren Diensträdern von der Mittagszeit bis in die Abendstunden durch Bochum und Herne. Gezielt sprachen sie Bürgerinnen und Bürger an, die mit ihrem Fahrrad unterwegs waren, kontrollierten die Zweiräder und ahndeten Sicherheitsmängel und Verkehrsverstöße.

Insgesamt schrieben sie 33 Ordnungswidrigkeitsanzeigen und sprachen 24 mündliche Verwarnungen aus. Wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss und Gefährdung des Straßenverkehrs schrieben sie eine Strafanzeige. Zudem stellten die Bereitschaftspolizisten ein als gestohlen gemeldetes Fahrrad sicher. Ein Fahrradfahrer führte Diebesgut mit sich - er wurde vorläufig festgenommen. Darüber hinaus fertigten die Beamten neun Anzeigen ohne Fahrradbezug - unter anderem wegen Betäubungsmitteln und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Während der Aktion kamen die Polizistinnen und Polizisten mit zahlreichen Menschen ins Gespräch, gaben Tipps zur Unfallverhütung und beantworteten Fragen. Die Polizei zieht nach der Schwerpunktkontrolle ein durchweg positives Fazit. Das erfolgreiche Konzept der Schwerpunktkontrollen wird fortgeführt.

Die Bochumer Polizei wünscht allen Radfahrerinnen und Radfahrern einen guten Start in die Saison!

