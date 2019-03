Polizei Bochum

POL-BO: Staubsaugerautomat an Tankstelle aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Herne (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (16. März) ist es auf dem Tankstellengelände am Eickeler Bruch 143 in Wanne-Eickel zu einem Aufbruch eines Staubsaugerautomaten gekommen.

Am Samstagmorgen, gegen 7.45 Uhr, stellte eine Angestellte die Beschädigung fest und alarmierte die Polizei.

Unbekannte brachen gewaltsam das Münzgeldfach an einem Staubsaugerautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Geld.

Wer hat in der Zeit von Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, 7.45 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt das Herner Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 02323 950-8505 oder außerhalb der Bürodienstzeit die Bochumer Kriminalwache unter 0234 909-4441 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell