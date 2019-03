Polizei Bochum

In diesem Auto müssen sehr viele Glücksengel gesessen haben!

Bochum (ots)

Was war mein erster Gedanke, als ich die Fotos von diesem Verkehrsunfall gesehen habe? Glücksengel gibt es wirklich und sehr viele davon müssen in dem Kleinwagen einer jungen Frau (20) gesessen haben, die am gestrigen 6. März an dem Unfall beteiligt war!

Gegen 19.25 Uhr war die Hattingerin auf der Josephinenstraße in Bochum gegen bzw. unter einen Lastwagen gefahren, wodurch sich beiden Fahrzeuge völlig ineinander verkeilt hatten.

Zum Glück zog sich die 20-Jährige keinerlei Verletzungen zu und konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien.

Mit Hilfe der Feuerwehr wurde der Pkw unter dem Lastwagen hervorgezogen werden. Bis dahin blieb die Josephinenstraße zwischen der Patmos- und der Lippestraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Glücksengel gibt es wirklich - und hiervon saß gleich eine komplette Hundertschaft mit im Auto!

