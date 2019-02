Polizei Bochum

POL-BO: Angriff auf Busfahrer

Bochum (ots)

Am gestrigen 13. Februar, gegen 18.30 Uhr, kam es in Günnigfeld zu einem Angriff auf einen 44-jährigen Linienbusfahrer. Der Fahrer hielt mit seinem Bus der Linie 390 an Haltestelle Günnigfelder Straße in Höhe Ulrichstraße. Hier stiegen drei noch unbekannte Personen -eine Frau und zwei Männer- ein. Auf Aufforderung übergab die Fahrgastgruppe drei bereits benutzte und ungültige Fahrscheine. Nach einem Hinweis des Fahrers reagierte die Gruppe aggressiv. Die unbekannte Frau griff den Fahrer an und zerriss diesem das Hemd. Der Fahrer verständigte seine Leitstelle, woraufhin das Trio im Bereich der Straße Aschenbruch ausstieg und flüchtete. Die Frau trug eine Mütze und sprach mit osteuropäischem Akzent. Einer der Männer war groß und hager. Er ist zwischen 25 und 35 Jahre alt und hatte eine Flasche Bier in der Hand. Der zweite Mann war kleiner und hatte eine Glatze. Eine weitere Beschreibung liegt derzeit nicht vor. Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5205 um Zeugenhinweise auf das Trio.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 9091022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell