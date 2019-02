Polizei Bochum

POL-BO: Wittener (81/23) bei Unfall verletzt

Witten (ots)

Am gestrigen 13. Februar, gegen 19.30 Uhr, kam es in Witten zu einem Verkehrsunfall. Eine 81-jährige Wittenerin fuhr mit ihrem Auto auf der Husemannstraße und wollte nach links auf die Straße Rhienscher Berg abbiegen. Dabei übersah sie einen 23-jahrigen Wittener, der mit seinem Pkw auf dem Rhienscher Berg aus Richtung Ruhrstraße befuhr. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Die Seniorin verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der junge Wittener verletzte sich leicht. Bei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

