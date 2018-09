POL-BO: Schließfächer aufgebrochen: Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs

Bochum-Wattenscheid (ots) - Indem sie ein Fenster aufbrachen, gelangten Einbrecher ins Innere der Bankfiliale an der Westenfelder Straße 199 in Bochum-Wattenscheid. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Mittwochmorgen, 12. September. Gegen 3.20 Uhr drangen die Täter in die Bankfiliale ein und öffneten gewaltsam mehrere Schließfächer. Anschließend entfernten sich die Einbrecher. Was gestohlen wurde, ist noch unklar.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 4135 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

