POL-BO: kurioser Verkehrsunfall mit 4 Verletzten

Parkplatz Eis Arena Herne (ots) - Am heutigen Tag, gegen 20:08 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall mit Verletzten auf dem Parkplatz Eis Arena in Herne gemeldet. Aus bisher nicht geklärter Ursache hat sich ein geparkter PKW selbstständig gemacht und eine Gruppe Jogger erfasst. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt. Zwei Personen konnten vor Ort und zwei weitere im Krankenhaus behandelt werden. Die Unfallaufnahme dauert an.

