POL-BO: Kochtopfbrand in Wattenscheid

Bochum, Westenfelder Strasse (ots) - Am heutigen Tage gegen 16:37 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in Bochum, Westenfelder Strasse, in einem dortigen Wohnhaus gemeldet. Durch die Feuerwehr wurde schnell festgestellt, dass ein Kochtopf auf dem Herd eine starke Rauchentwicklung verursacht hat. Durch die Feuerwehr brauchte nichts gelöscht werden, es wird zur Zeit das Haus durchgelüftet. 2 Anwohner, die möglicherweise Rauchgas eingeamtet haben könnten, wurde nach Untersuchung im Rettungswagen wieder entlassen. Während der Maßnahmen wurden die Einmündungen Otto-Brenner-Str./ Westenfelder und Bussmannsweg/ Westenfelder Strasse kurzfristig komplett gesperrt. Alle Sperrungen sind wieder aufgehoben.

