POL-BO: Tatverdächtiger (26) nach schwerem Unfall in Witten ermittelt

Witten (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am 3. Juli, gegen 10.10 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Ardeystraße in Witten. Im Verlaufe der weiteren Sachverhaltsklärung wurde festgestellt, dass sich auch ein 83-jähriger Wittener im Bus leicht verletzt hat. Durch die unfallaufnehmenden Polizeibeamten sind weitere intensive Ermittlungen eingeleitet worden. Im Zuge dieser umfangreichen Maßnahmen wurde ein 26-jähriger Wittener als Tatverdächtiger ermittelt. Der Führerschein des Witteners wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats 1 dauern an. Wir bedanken uns bei den Medien für die Unterstützung.

