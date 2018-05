POL-BO: Brand in Bochum-Hofstede mit 4 Verletzten und einem toten Hund

Bochum (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Freitag, 04.05.2018, gegen 16:00 das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses auf der Riemker Straße 42 in Brand. Von den 16 im Haus gemeldeten Bewohnern wurden insgesamt vier durch Rauchgase verletzt, eine im siebten Monat Schwangere wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein angrenzendes Krankenhaus gebracht. Desweiteren hat ein Hund den Brand nicht überlebt.

Bei dem Brand entstand zwar ein Gebäudeschaden, bis auf die Brandwohnung selbst konnten die übrigen Wohneinheiten jedoch nach den Löscharbeiten der Feuerwehr wieder frei gegeben werden.

Die Riemker Strasse musste um den Brandherd für den öffentlichen, den individuellen als auch den Fußgängerverkehr für die Dauer des Einsatzes von Feuerwehr und Polizei gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache sind durch die zuständige Fachdienststelle der Kriminalpolizei aufgenommen worden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Einsatzleitstelle

E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell