POL-BO: Verkehrsunfall zwischen Auto und Radfahrerin in Bochum-Weitmar

Bochum (ots) - Am Freitag, 04.05.2018, ist es gegen 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 46-jährigen Autofahrers und einer 51-jährigen Radfahrerin gekommen. Der Autofahrer übersah aus der Knoopstraße kommend beim Abbiegen nach links in die Hattinger Straße den Vorrang der ihm aus Richtung der Menzelstraße entgegenkommenden Radfahrerin. Beide Ampeln zeigten grün. Im Zuge einer von der Radfahrerin eingeleiteten Vollbremsung stürzte sie über den Lenker des Rades auf das Pflaster. Sie zog sich sich Kopfverletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Radfahrerin trug keinen Schutzhelm. Die Hattinger Straße musste zur Unfallaufnahme etwa eine Stunde in Fahrtrichtung der Bochumer Innenstadt gesperrt werden.

