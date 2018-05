POL-BO: Gas und Bremse verwechselt - Autofahrer wird schwer verletzt

Herne (ots) - In den Nachmittagsstunden des 3.5. (Donnerstag) verwechselte ein 75-Jähriger in Herne an seinem Auto das Brems- mit dem Gaspedal. Er fuhr einem vorausfahrenden Pkw auf. Dabei verletzte er sich schwer.

Gegen 15.20 Uhr befuhr ein Herner (75) mit seinem Pkw den Westring in Richtung Recklinghausen. Als vor der Kreuzung Westring / Shamrockstraße ein vorausfahrender Pkw aus Recklinghausen verkehrsbedingt sein Fahrt verlangsamte, verwechselte der Herner nach eigenen Angaben das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr auf. Dabei verletzte sich der Herner so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Dort verblieb er stationär. Der Fahrer (62) des Recklinghäuser Pkw blieb unverletzt.

Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von 5.000 Euro. Das Fahrzeug des Herners wurde vor Ort abgeschleppt.

