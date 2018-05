POL-BO: Radfahrer (26) nach Unfall im Krankenhaus

Bochum (ots) - Zu einem folgenschweren Unfall kam es am gestrigen 3. Mai, gegen 18.20 Uhr, auf der Herner Straße in Bochum. Eine 60-jährige Castroperin fuhr mit ihrem Auto auf der Herner Straße in Richtung der Bochumer Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 86 bog sie nach links in eine Einfahrt ab und übersah hierbei einen stadtauswärts fahrenden 26-jährigen Bochumer auf seinem Fahrrad. Durch den Zusammenstoß wurde der Bochumer schwer verletzt und musste mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 9091022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell