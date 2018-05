POL-BO: Wer hat etwas gesehen? Zwei Einbrüche an Wittener Schützenstraße

Witten (ots) - An der Schützenstraße in Witten wurde zwischen Dienstag (1. April) und Mittwoch (2. April) zweimal eingebrochen. In beiden Fällen sucht das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdiebstahl nun Zeugen und fragt: Wer hat etwas gesehen und kann Hinweise geben?

Zwischen Dienstag, 22.30 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, haben noch unbekannte Täter eine Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgehebelt und die unteren Räume durchsucht. Die Bewohner des Hauses schliefen zu dieser Zeit im ersten Stock. Gestohlen wurde neben einem Tablet und zwei Smartphones auch Bargeld.

Bei einem weiteren Einbruch - ebenfalls an der Schützenstraße - waren die Kriminellen über ein eingeworfenes Fenster in die Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses eingebrochen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht klar.

Sie haben etwas Verdächtiges gesehen? Melden Sie sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -4441 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell