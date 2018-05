Herne (ots) - In der Nacht auf den heutigen 3. Mai kam es zu einem Einbruch in die an der Bahnhofstraße 49 in Herne gelegene Parfümerie.

Um 2.55 Uhr hebelte ein Mann eine Glasscheibe auf und löste beim Betreten des Verkaufsraums einen Alarm aus.

Wenig später konnten Polizeibeamte der örtlichen Wache einen tatverdächtigen Herner noch auf der Bahnhofstraße festnehmen.

Ebenfalls zu dieser nächtlichen Stunde (2.50 Uhr) drangen Kriminelle durch ein zuvor eingeschlagenes Fenster in die Schule an der Holsterhauser Straße 70 in Wanne-Süd ein.

Nach dem Anruf eines aufmerksamen Zeugen konnten zwei Tatverdächtige aufgegriffen werden.

In beiden Fällen dauern die polizeilichen Ermittlungen im Herner Kriminalkommissariat 35 zurzeit noch an.

