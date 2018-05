Bochum (ots) - In den Morgenstunden des 30. April wurde die Polizei zu einer Lagerhalle an der Porschestraße in Bochum gerufen.

Im Zeitraum vom 28.4., 16 Uhr, und dem 30.4., 7 Uhr, hatten sich noch unbekannte Kriminelle zunächst auf die Rückseite des Gebäudes begeben.

Dort hebelten sie die Außenfassade auf, stiegen in die Halle ein und entwendeten eine Vielzahl von Handys und Laptops.

Es ist wahrscheinlich, dass die Beute mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden ist.

Das Bochumer Einbruchskommissariat (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 oder 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

