POL-MS: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Polizisten der Schwerlastgruppe haben am Montagmittag (19.9., 12:10 Uhr) am Rastplatz Brockbachtal-Süd einen verkehrsunsicheren Auflieger still gelegt. Das gestoppte Gespann war mit 24 Tonnen Speisestärke, verpackt in mannshohen Säcken mit einem Einzelgewicht von 800 bis 1000 Kilogramm, beladen. ...

