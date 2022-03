Polizei Münster

POL-MS: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer - 60-Jähriger pustet 2,16 Promille

Münster (ots)

Polizisten haben am Sonntagabend (20.3., 18:12 Uhr) einen Autofahrer an der Grimmstraße gestoppt. Eine Zeugin hatte zuvor beobachtet, wie der augenscheinlich stark alkoholisierte 60-Jährige in sein Fahrzeug gestiegen und losgefahren war. Die hinzugerufenen Polizisten folgten dem Fahrzeug und hielten es an. Bei der Kontrolle rochen die Beamten deutlichen Alkohol in der Atemluft des Mannes, ein freiwilliger Test zeigte 2,16 Promille. Der Autofahrer musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

