POL-MS: Herrenfahrrad gefunden - Eigentümer gesucht

Einer aufmerksamen Zeugin ist bereits am 26. Oktober ein hochwertiges graues Fahrrad an der Schulze-Westerath-Straße aufgefallen, da es unverschlossen an der Straße stand. Die Frau sicherte das Fahrrad vorsorglich und meldete den Vorfall der Polizei. Hinweise auf den Eigentümer des Herrenrades der Marke Kalkhoff nimmt die Polizei unter der 0251 275-0 entgegen.

