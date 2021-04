Polizei Münster

POL-MS: Lkw-Unfall am Stauende auf der A 1 zwischen Hamm-Bockum/Werne und Ascheberg - Sperrung in Richtung Münster

Münster (ots)

Nach einem Lkw-Unfall am Montagmittag (19.4., 13:40 Uhr) auf der Autobahn 1 zwischen Hamm-Bockum/Werne und Ascheberg ist der rechte Fahrstreifen in Richtung Münster noch bis voraussichtlich 17 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird während der Bergungsarbeiten links an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge bemerkte ein Lkw-Fahrer einen Stau zu spät und fuhr auf einen Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen auf. Der 36-jährige Fahrer aus Nordkirchen wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 58-jährige Fahrer (Wohnort Grabow) des Sattelzugs wurde leicht verletzt.

