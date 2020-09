Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte stehlen 90-jähriger Frau die Geldbörse

Münster (ots)

Unbekannte Täter haben Samstagmittag (19.9.) einer 90-Jährigen am Arnheimweg in Gievenbeck die Geldbörse gestohlen. Die Frau hatte gegen 12:30 h in einer Apotheke in Gievenbeck eingekauft. An ihrer Wohnanschrift am Arnheimweg hatten ihr nach ihren Angaben zwei Unbekannte geholfen, die schwere Eingangstür zu öffnen. Unaufgefordert folgten sie ihr in den Aufzug des Mehrfamilienhauses. Trotz Aufforderung, den Fahrstuhl zu verlassen, fuhren die Täter mit bis in die zweite Etage. Nachdem die 90-Jährige den Aufzug alleine verlassen hatte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse entwendet worden war. Sie beschreibt die Täter wie folgt: Einer der Männer war circa 40 Jahre alt, rund 165 Zentimeter groß, schlank mit graumeliertem Haar und südeuropäischem Aussehen. Er trug einen dunklen Anzug. Der zweite Täter war circa 30 Jahre alt, hatte blonde Haare, war nach Angaben der 90-Jährigen vermutlich Deutscher. Hinweise auf die Täter bitte an die Polizei Münster unter der Rufnummer 0251/275-0.

