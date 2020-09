Polizei Münster

POL-MS: Scheibe eingeschlagen und Bargeld gestohlen - Aufmerksame Zeugen beobachten Diebe - Festnahme

Münster (ots)

Ein Paar schlug am Mittwoch (16.9., 16.15 Uhr) an der Wolbecker Straße die Scheibe eines Autos ein und erbeutete einen geringen Bargeldbetrag. Ein Zeuge beobachtete die Täter, rief die Polizei und verfolgte die Diebe. Aufgrund der guten Personenbeschreibung stoppten die Beamten das Paar noch in der Nähe. Es handelt sich um eine 30-jährige Frau und einen 40-jährgen Mann. Der Mann hatte einen Nothammer dabei, die Beamten stellten ihn sicher. Bei der Überprüfung der Personalien ermittelten die Polizisten, dass gegen die 30-Jährige ein Haftbefehl besteht und nahmen sie fest. Beide erwartet ein Strafverfahren.

