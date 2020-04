Polizei Münster

POL-MS: Polizisten stoppen flüchtende Ladendiebe

Münster (ots)

Polizisten nahmen Donnerstagabend (2.4., 19.30 Uhr) an der Münzstraße zwei flüchtende Ladendiebe fest. Die Beamten waren auf Streifenfahrt und beobachteten die rennenden Männer, hinter denen eine weitere Person herlief. Aufgrund der Gesamtumstände stoppten die Beamten das Duo kurzerhand. Bei der Sachverhaltsklärung fanden die Beamten im Rucksack der 48 und 28 Männer mehrere Flaschen Alkoholika. Einen Eigentumsnachweis konnten die Georgier nicht erbringen. Die Flaschen stammen vermutlich aus einer Straftat. Die Beamten nahmen die Männer vorläufig fest. Der hinter dem Duo herlaufende Zeuge gab an, dass er die Täter beim Diebstahl von Schnapsflaschen in einer Tankstelle beobachtet habe. Die Flaschen aus der Tankstelle waren jedoch nicht in dem Rucksack. Die Gesamtbeute beträgt etwa 260 Euro. Das Duo erwartet ein Strafverfahren, die Ermittlungen dauern an.

