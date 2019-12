Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter brachen am Heiligen Abend (24.12.) in Wohnungen und Häuser in Münster ein. Zwischen 15:00 Uhr und 20.15 Uhr hebelten Einbrecher ein Fenster eines Einfamilienhauses am Erlenkamp auf. Im Anschluss durchsuchten die Diebe sämtliche Räume und flüchteten mit Bargeld und Schmuck. Zwischen 09:40 Uhr und 22:00 Uhr machten sich Unbekannte an der Balkontür einer Wohnung an der Rudolfstraße zu schaffen. Zunächst kletterten sie auf den Balkon im ersten Obergeschoss, hebelten dann die Tür auf und nahmen aus der Wohnung Bargeld, Uhren und Schmuck mit. An der Geiststraße brachen Unbekannte in gleich zwei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern ein. Sie öffneten die Wohnungstüren mit Gewalt und suchten in allen Räumen nach wertvollen Gegenstände. Die Täter nahmen Parfüm mit.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

