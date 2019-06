Polizei Münster

POL-MS: Pedelec-Fahrer übersehen - 70-Jähriger schwer verletzt

Münster (ots)

Ein 70-jähriger Radfahrer wurde Dienstagvormittag (18.6., 11.15 Uhr) an der Hohenholter Straße angefahren und schwer verletzt. Der Havixbecker war in Richtung Coesfeld unterwegs. Beim Queren der Einmündung der Havixbecker Straße erfasst ihn ein 50-jähriger Autofahrer. Dieser kam aus der Gegenrichtung und bog mit seinem Fiat nach links ab. Der Mann aus Georgsmarienhütte lud den Radler ungebremst auf. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Autofahrer den 70-Jährigen und nahm ihm die Vorfahrt.

