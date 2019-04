Polizei Münster

POL-MS: Fahrraddieb kurz nach Tat festgenommen

Münster (ots)

Polizisten kontrollierten gestern Nachmittag (24.04.,14.30 Uhr) eine Person, die am Servatiiplatz ein neuwertiges Mountainbike neben sich herschob. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das Fahrrad kurz zuvor am Albersloher Weg gestohlen wurde. In seinem Rucksack führte der Täter Aufbruchwerkzeug mit. Der Besitzer des Fahrrads hatte sein Rad erst einen Tag zuvor gekauft.

Der Dieb, ein 32jähriger Mann aus Hamm, ist der Polizei bekannt. Er hatte bereits in diesem Monat ein in Münster gestohlenes Rad in Dortmund verkaufen wollen. Die Polizisten nahmen den Hammer vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Ralf Bleeck

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: Ralf.Bleeck@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell