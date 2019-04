Polizei Münster

POL-MS: Alkoholisierte Radfahrer kollidieren mit parkendem Auto

Münster (ots)

Donnerstagmorgen (25.04., 03:10 Uhr) kollidierten zwei alkoholisierte Fahrradfahrer an der Wilhelmstraße gegen ein geparktes Auto. Beide fuhren auf dem Radweg der Wilhelmstraße, als der 26-jährige Fahrradfahrer plötzlich nach rechts lenkte und mit der 22-jährigen Radfahrerin zusammenstieß. Zusammen prallten sie gegen den stehenden Toyota. Beim Eintreffen an der Unfallstelle fiel den Beamten Alkoholgeruch auf. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab bei dem 26-Jährigen 1,26 Promille und bei der 22-Jährigen 0,96 Promille. Beide Radfahrer wurden leicht verletzt und mussten eine Blutprobe abgeben. Am Auto entstand leichter Sachschaden.

