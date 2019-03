Polizei Münster

POL-MS: Auf frischer Tat ertappt - Polizisten nehmen Kellereinbrecher fest

Münster (ots)

Am frühen Freitagmorgen (22.3., 3.43 Uhr) brach ein 42-Jähriger in einen Keller an der Andreas-Hofer-Straße ein. Polizisten beobachteten den Münsteraner auf frischer Tat und nahmen ihn fest. Ermittlungen ergaben, dass der Täter zuvor bereits in einen Keller in der Sternstraße eingebrochen war und anschließend versuchte, in einen Keller an der Von-der-Tinnen-Straße gewaltsam einzusteigen. Polizisten fanden bei dem Dieb aus den beiden Kellern Weinflaschen, Lebensmittel, ein Küchenmesser und einen Schraubendreher. Den 42-Jährigen erwarten nun umfangreiche Strafverfahren.

