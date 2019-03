Polizei Münster

POL-MS: Autofahrer übersieht Radler - 66-Jähriger schwer verletzt

Münster (ots)

Eine Autofahrerin übersah am Donnerstag (21.03., 12:15 Uhr) an der Kreuzung Hohenzollernring, Wolbecker Straße einen Fahrradfahrer und verletzte diesen schwer. Die 42-jährige Münsteranerin befuhr mit ihrem Ford den Hohenzollernring in Richtung Hansaring und bog nach links in die Wolbecker Straße ein. Hierbei übersah sie den Radfahrer, der ihr aus Richtung Hansaring entgegenkam, nahm ihm die Vorfahrt und erfasste den 66-Jährigen. Rettungskräfte brachten den Münsteraner schwer verletzt in ein Krankenhaus.

