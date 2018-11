POL-MS: Verkehrsteilnehmer nach Unfall eingeklemmt - Autobahn 43 für Bergung gesperrt

Münster/Haltern (ots) - Nach einem Auffahrunfall am 25.11.2018 auf der A 43 in Fahrtrichtung Wuppertal wurde die Richtungsfahrbahn zur Bergung einer Person durch die Feuerwehr zwischen Haltern-Lavesum und der Ausfahrt Haltern ab ca. 14:00 Uhr gesperrt.

Vor einem in Richtung Wuppertal fahrenden 54-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Moers scherte ein zuvor in Haltern aufgefahrener 19-jähriger Fahrzeugführer aus Gelsenkirchen derart abrupt auf die Überholspur aus, dass trotz einer eingeleiteten Vollbremsung der Zusammenprall nicht mehr verhindert werden konnte. Der in Haltern aufgefahrene Wagen des 19-Jährigen schleuderte links und rechts in die Leitplanken. Hierbei wurden beide Fahrzeuginsassen schwer verletzt und nach der Bergung durch die Feuerwehr dem Halterner Krankenhaus zugeführt. Der Unfallbeteilgte aus Moers brachte sein Fahrzeug zum Stillstand, wurde aber aufgrund seiner erlittenen Verletzungen ebenfalls dem Krankenhaus zugeführt.

Die Führerscheine der beiden Fahrzeugführer wurden durch die Polizei sichergestellt. Wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss betäubender Mittel wurde dem 54-jährigen Beteiligten eine Blutprobe entnommen. Die Richtungsfahrbahn Wuppertal wurde nach dem Abtransport der Fahrzeuge gegen 14:40 Uhr wieder freigegeben.

