POL-MS: Fußgängerin quert Fahrbahn - Zweiradfahrer verletzt

Münster (ots) - Eine 59-jährige Fußgängerin querte Freitagmorgen (23.11., 7.40 Uhr) die Warendorfer Straße und lief vor ein Kleinkraftrad. Der Fahrer kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Der 54-Jährige war mit seiner Honda in Richtung Danziger Freiheit unterwegs. In Höhe der Stiftstraße kam die 59-Jährige plötzlich bei stockendem Verkehr von links hinter den in Richtung Stadt fahrenden Autos hervor. Der 54-Jährige bremste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, verlor die Kontrolle über das Zweirad und stürzte auf die Straße. Rettungskräfte brachten den Münsteraner in ein Krankenhaus.

