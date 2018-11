POL-MS: "Planenschlitzer" entwenden Bratpfannensets von Lkw - Untersuchungshaft

Münster / Ascheberg (ots) - Polizisten nahmen am Freitag (16.11., 3:30 Uhr) auf dem Rastplatz "Eichengrund" der Autobahn 1 bei Ascheberg drei mutmaßliche "Planenschlitzer" fest.

Die Beamten entdeckten aufgestapelte Pakete hinter einem Sattelzug und beobachteten die 38- und 44-Jährigen dabei, wie sie um die abgestellten Lkw herumschlichen. Die Polizisten weckten den Fahrer des Fahrzeugs, der feststellte, dass die 31 Pakete mit Bratpfannensets im Wert von über 3.000 Euro von seiner Ladefläche entwendet wurden.

Das Duo hatte auf dem Rastplatz zuvor offensichtlich an zwei weiteren Sattelzügen bereits die Planen aufgeschlitzt und die Ladung nach möglichem Diebesgut inspiziert. Die beiden Männer aus England sind bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten aufgefallen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster erließ ein Richter noch am Freitag Haftbefehl gegen die Diebe. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft.

