POL-MS: Unfall beim Abbiegen - Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Münster (ots) - Eine 65-jährige Münsteranerin wurde am Freitagnachmittag (7.9., 16:55 Uhr) bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Frau fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Grevener Straße in Richtung Kinderhaus. An der Kreuzung Nienkamp wollte sie weiter geradeaus fahren. Ein Autofahrer war auf der Grevener Straße in gleicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung Nienkamp, wollte er dann nach rechts abbiegen. Dabei sah der 60-jährige Mercedes-Fahrer die 65-Jährige zu spät und stieß mit ihr zusammen. Die Frau stürzte mit ihrem Fahrrad zu Boden.

