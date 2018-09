POL-MS: Blaues Kettcar mit rotem Sitz aus Garage gestohlen - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Freitag auf Samstag (7.9., 16:30 Uhr bis 8.9., 07:30 Uhr) in eine Garage in der Allensteiner Straße ein. Die Diebe kamen durch eine Trennwand der Nachbargaragen in das Objekt. Sie entwendeten ein blaues Kettcar mit rotem Sitz.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

