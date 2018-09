POL-MS: Unbekannte brechen Autos auf - Airbags, Lenker und Navigationsgeräte ausgebaut

Das Foto zeigt den 5-er BMW nach dem Aufbruch. Veröffentlichung mit dieser Pressemitteilung honorarfrei. Bildrechte: Polizeipräsidium Münster Bild-Infos Download

Münster (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (7.9., 18:00 Uhr bis 8.9., 09:00 Uhr) brachen unbekannte Täter insgesamt vier Fahrzeuge des Herstellers BMW auf. Die Diebe bauten aus den Autos die Airbags, Lenker und Navigationsgeräte aus und verusachten dabei erheblichen Sachschaden. Die Pkw parkten an der Von-Morrien-Straße, am Vorländerweg und an der Geschwister-Scholl-Straße. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise an: 0251 275-0

