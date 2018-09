POL-MS: Neuzugänge bei der Polizei Münster - Polizeipräsident Hajo Kuhlisch begrüßt 73 neue Kolleginnen und Kollegen

Das Foto zeigt die 73 neuen Kolleginnen und Kollegen. Bildrechte: Polizei Münster Veröffentlichung mit dieser Pressemitteilung honorarfrei Bild-Infos Download

Münster (ots) - Polizeipräsident Hajo Kuhlisch begrüßte am Montagmorgen (3.9.) 73 neue Kolleginnen und Kollegen beim Polizeipräsidium Münster. Insgesamt 23 der Neuzugänge kommen direkt von der Fachhochschule in die Behörde. Davon schlossen 21 erfolgreich das Bachelorstudium zur Polizeikommissarin und zum Polizeikommissar ab, zwei weitere absolvierten das Bachelorstudium zum Regierungsinspektor. Auf eigenen Wunsch ließen sich 50 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte von anderen Polizeibehörden nach Münster versetzen. Gleichzeitig verließen 24 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte das Präsidium in Münster und werden zukünftig in anderen Polizeibehörden ihren Dienst versehen. 31 Kolleginnen und Kollegen wurden in den vergangenen 12 Monaten in den wohlverdienten Ruhestand versetzt. Hajo Kuhlisch freute sich über die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in seiner Behörde und wünschte allen einen guten Start.

