Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Containerbrand bei Abfallbeseitigungsfirma

Göppingen (ots)

68163 Mannheim - am 07.05.2019, um die Mittagszeit, wurde durch Mitarbeiter einer Abfallbeseitigungsfirma auf der Friesenheimer Insel ein Brand in einem offenen Schütt-Container, der mit Filterabfällen beladen war, festgestellt. Die Mitarbeiter informierten daraufhin umgehend die Mannheimer Feuerwehr. Die Mitarbeiter versuchten, bis zum Eintreffen der Feuerwehr, den in der Werkstatt abgesetzten brennenden Container zu löschen. Dabei erlitten acht Personen Rauchgasverletzungen. Vier der Verletzten wurden - nach der Versorgung durch den Rettungsdienst - in ein Krankenhaus gebracht. Am Werkstattgebäude entstand geringer Sachschaden. Der Sachschaden am Container und der Wert des Abfalls sind ebenfalls noch nicht bekannt. Eine Beeinträchtigung der Umwelt durch Rauch und Löschwasser ist nicht zu befürchten. Die Ursache des Brandes ist noch nicht bekannt, eine Selbstentzündung ist wahrscheinlich. Die Wasserschutzpolizei Mannheim ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Einsatz

Telefon: 07161 616-1220 / -3333

E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell