POL-Einsatz: 77866 Rheinau - Illegale Abfallentsorgung im Rhein - Zeugen gesucht

Zum wiederholten Male entsorgten bislang unbekannte Täter ihren Bauschutt von der Natorampe Rheinau-Honau aus in den Rhein. In diesem Fall handelte es sich unter anderem um Reste von Fliesen, Fliesenkleber und Edelstahlschienen. Diese wurden im Zeitraum von Sonntag, 05.05., 20.00 Uhr, bis Montag, 06.05., 10.00 Uhr in den Rhein geworfen und liegen nun zum größten Teil im ca. 80 cm tiefen Wasser. Auswirkungen auf die Umwelt sind nicht auszuschließen. Das Wasser- und Schifffahrtsamt wird mit der fachgerechten Entsorgung beauftragt. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 07851 / 94490 zu melden.

