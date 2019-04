Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: 76189 Karlsruhe - Sachschaden bei Havarie im Stadthafen Karlsruhe

Göppingen (ots)

Ein holländischer Güterschubverband verursachte am gestrigen Dienstag, 23.04.2019, gegen 12.15 Uhr im Karlsruher Stadthafen einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Nach dem Beladevorgang des Leichters, der steuerbordseitig am Gütermotorschiff gekoppelt war, versuchte der Schiffsführer seinen Verband im Hafenbecken zu drehen, um auch das Gütermotorschiff zu beladen. Dabei unterschätzte er die Breite des Hafenbeckens und beschädigt ein auf der gegenüberliegenden Seite festgemachtes Gütermotorschiff. Anschließend touchiert er noch beidseitig die Uferbereiche des Hafenbeckens und beschädigte das Geländer einer ansässigen Firma. Die Gesamthöhe des Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden. Personen wurden nicht verletzt und es entstand kein Wassereinbruch an den beteiligten Schiffen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Einsatz

Telefon: (07161) 616-1220 oder -3333

E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell