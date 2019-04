Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: 68169 Mannheim - Illegale Abfallablagerung "An der Kammerschleuse" am Landschaftsschutzgebiet - Zeugenaufruf

Göppingen (ots)

Die Wasserschutzpolizei Mannheim stellte im Rahmen einer Streifenfahrt am So., 21.04.2019, gegen 01:20 Uhr, in Mannheim "An der Kammerschleuse" auf Höhe der Einmündung "Max-Planck-Straße" hinter einer Straßenhecke am Feldrand, einen 1 000 Liter fassenden Kunststoffbehälter mit Ölresten vor. Dieser wurde auf dem dortigen Feld unrechtmäßig abgelagert.

Die Ermittlungen erfolgen durch die Wasserschutzpolizeistation Mannheim. Sachdienliche Hinweise werden an die Wasserschutzpolizeistation Mannheim, telefonisch unter 0621-1687-0, erbeten.

