Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen/A8 - Auto brennt aus

Am Sonntag rückte die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand auf der A8 bei Mühlhausen aus.

Ulm (ots)

Um 11.26 Uhr war ein Mercedes-Fahrer auf der A8 in Richtung Ulm unterwegs. Aus unbekannter Ursache geriet kurz vor Mühlhausen sein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor in Brand. Der Fahrer hielt an und brachte sich in Sicherheit. Kurze Zeit später stand das Fahrzeug in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Mercedes. Durch die Autobahnmeisterei musste die Autobahn in Fahrtrichtung Ulm zeitweise komplett gesperrt werden. Anschließend war der linke Fahrstreifen ab 12.50 Uhr wieder befahrbar. Ein Rückstau von etwa fünf Kilometern Länge war die Folge. Nachdem ein Abschlepper das Auto barg musste die Fahrbahn gereinigt werden. Gegen 17.30 Uhr waren die Arbeiten beendet und alle Fahrstreifen wieder frei befahrbar. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

++++0452660

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell