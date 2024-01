Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Nach dem Diebstahl eingeschlafen

Am Montag soll ein 50-Jähriger in Ebersbach die Räder eines Mercedes abmontiert haben.

Ulm (ots)

Der 50-Jährige soll sich gegen 6 Uhr auf ein Firmengelände in der Hans-Zinser-Straße begeben haben. Dort montierte er an einem Mercedes die hochwertige Kompletträder ab. Diese tauschte er mit den Altreifen an seiner Mercedes A-Klasse. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Die Beamten trafen den mutmaßlichen Täter in seinem Fahrzeug in der Stutstraße an. Der Mann schlief in seinem Auto, das noch aufgebockt war. Der Polizeiposten Ebersbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Die entwendeten Räder musste der Mann von seinem Auto wieder abmontieren. Den ersten Erkenntnissen zufolge verursachte der Verdächtige wohl bei der Montage einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro am Fahrzeug der Firma.

